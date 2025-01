Nuovouniverso.com - Il documento segreto del Pentagono che svela complotti inquietanti

Unche scuote la storiaPochi eventi nella storia moderna hanno alimentato teorie del complotto come l’assassinio di John F. Kennedy e i documenti governativi top secret emersi nei decenni successivi. Tra questi, undel, conosciuto come Operazione Northwoods, ha rivelato uno dei piani piùmai concepiti. Questo, declassificato anni dopo, evidenzia il livello di segretezza e intrighi che caratterizzavano la politica statunitense degli anni ’60.Operazione Northwoods: il piano per ingannare il mondoL’Operazione Northwoods era un piano deldel 1962 che mirava a giustificare un’invasione militare di Cuba attraverso la messa in scena di attacchi terroristici negli Stati Uniti. Redatto dagli alti vertici militari, ildelineava strategie definite “false flag”, ovvero operazioni segrete progettate per attribuire la colpa a un nemico.