I Red Devils raccolgono tre punti importanti a West London

2025-01-26 23:04:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Manchester United si è assicurato una vittoria per 1-0 sul Fulham al Craven Cottage.Il tiro deviato di Lisandro Martinez si è rivelato decisivo in una partita in cui le occasioni erano scarse.Il primo tempo è stato tutt’altro che uno spettacolo offensivo, con nessuna delle due squadre in grado di imporre la propria autorità sul gioco.Il Fulham ha iniziato bene, con Alex Iwobi che ha causato problemi sulla fascia sinistra. L’esterno nigeriano ha messo alla prova due volte Andre Onana ma non è riuscito a impensierire veramente il portiere dello United.La migliore occasione del tempo per il Fulham è caduta su Emile Smith Rowe, che si è trovato uno contro uno con Onana ma non è riuscito a centrare il bersaglio, deviando a lato in modo innocuo.