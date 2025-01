Juventusnews24.com - Fagioli Juve, resta sempre in uscita. Marsiglia in pressing, ma non c’è l’accordo sulla formula: ultimissime novità

di RedazionentusNews24, il centrocampistain. Continua ildelper il giocatore, ma non c'è ancoraStando a quanto riportato da Sky Sport, il nome di Nicolòindal calciomercatoin questa ultima settimana della sessione invernale dei trasferimenti. Fortse l'interesse delper il centrocampista.Il club francese vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre da Torino stanno cercando di inserire almeno un obbligo per avere la certezza di monetizzare da questa partenza.