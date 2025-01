Cinemaserietv.it - Enigma Variations, Jeremy Allen White giovane bisex in una nuova serie Netflix

sarà il protagonista di, minitratta dall’omonimo romanzo di Andre Aciman, autore di Chiamami col tuo nome: nel progetto, prodotto dallo stesso attore per conto diavrà il ruolo di Paul, un ragazzo alla ricerca della propria identità sessuale, in un viaggio di formazione lungo tutta l’Europa.La sinossi ufficiale della, scritta da Amanda K. Shulman (La ruota del tempo) recita infatti (Variety)** racconta la vita di Paul, un uomo le cui passioni rimangono ardenti e fameliche tanto nell’età adulta quanto lo erano durante l’adolescenza. Dalle estati in Italia meridionale, dove da ragazzo si innamora del falegname dei suoi genitori, a un campus innevato del New England, dove una storia d’amore con una ragazza che ricompare ciclicamente nella sua vita si intreccia a incontri fugaci con uomini.