Juventusnews24.com - Danso Juventus, la rivelazione dalla Francia: «Il Lens non ostacolerà la sua partenza». Cosa sta succedendo

di RedazioneNews24, laè molto positiva per i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul difensoreArrivano importanti aggiornamentiper quanto riguarda il futuro di, difensore delaccostato al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club francese non dovrebbe ostacolare ladel difensore. Ci sono tante squadre sul giocatore ma l’apertura delalladirappresenta una buona notizia nel caso in cui i bianconeri volessero puntarenegli ultimi giorni di mercato.Leggi sunews24.com