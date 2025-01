Lettera43.it - Danilo saluta la Juve, poi la stoccata: «Le emozioni non si comprano con un progetto fantasioso»

Dopo mesi di frizioni, la rottura tra lantus eha portato alla risoluzione contrattuale e al definitivo addio del calciatore, ai margini nelle scelte del tecnico Thiago Motta. Il brasiliano il 27 gennaio ha firmato il documento che ha portato all’addio al club bianconero. Il 33enne ha deciso di tornare in Brasile, dove firmerà un contratto biennale con una squadra storica, il Flamengo. E nel giorno dell’ufficialità della risoluzione,ha pubblicato un video sui propri profili in cui scrive e legge una lettera ai tifosi. Da sfondo diverse immagini dei momenti più significativi del suo percorso in bianconero. Ma unaallantus, di cui si è detto innamorato, è comunque arrivata nel finale, con una frase sul «» che non può «comprare le».