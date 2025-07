La Cina installa in un mese più fotovoltaico di quanto fa l’Europa in un anno Cosa c’è dietro il record

La Cina vola nel settore delle energie rinnovabili, installando in un solo mese una quantità di fotovoltaico che l’Europa impiega un anno a raggiungere. A maggio 2025, Pechino ha aggiunto 93 gigawatt di solare, superando ogni precedente record e dimostrando un passo avanti impressionante rispetto al resto del mondo. La potenza installata alimenta il nostro futuro, rivelando un abisso di differenza che potrebbe ridefinire il panorama energetico globale.

C’è un abisso tra la corsa alle rinnovabili della Cina e l’andamento del resto del mondo, Europa compresa. Nel solo mese di maggio 2025, infatti, Pechino ha installato 93 gigawatt di solare (103,5 GW in totale da fonti rinnovabili a zero emissioni, con un incremento del 25% rispetto a maggio 2024). Sul solare è stato battuto il precedente record di 71 gigawatt, registrato a dicembre 2024 e quadruplicato il dato di maggio 2024. La potenza installata in appena 31 giorni è stata maggiore rispetto a quella aggiunta da qualsiasi altro Paese in tutto il 2024, secondo i dati dell’ Amministrazione Nazionale per l’Energia riportati da Bloomberg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cina installa in un mese più fotovoltaico di quanto fa l’Europa in un anno. Cosa c’è dietro il record

