Concessioni balneari, proroga fino al 2027 ad Ischia Porto

Tempo di lettura: 2 minutidemaniali marittimete per altri due anni adper effetto di una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi. L’amministrazione del comune isolano ha voluto garantire la continuità delle attività turistico-ricreative ed al tempo stesso permettere una pianificazione organica delle assegnazioni delle future. La delibera, che fa riferimento alle recenti modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 166 del 2024, stabilisce che levigenti rimarranno attivealin coerenza col Decreto Salva Infrazioni emanato per scongiurare procedure sanzionatorie da parte dell’Unione Europea. Il Comune ischitano si doterà a breve del PUAD, il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali, che definirà criteri chiari di gestione; l’amministrazione si impegna a garantire che gli spazi costieri vengano utilizzati in modo efficiente e ordinato, con verifiche periodiche che accertino il rispetto delle normative edilizie e ambientali.