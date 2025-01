Ilgiorno.it - Bergamo, la città conquista l'indice di Sportività 2024

hato il primo posto nell’di, una classifica annuale elaborata da Pts Consulting per il Sole 24 Ore, che analizza e valuta le 107 province italiane in base a una serie di parametri legati allo sport. Questo successo, che arriva dopo 18 edizioni della competizione, segna un traguardo storico per la, che supera Trento, vincitrice delle due edizioni precedenti, e Genova. Una vittoria che non è frutto solo delle prestazioni sportive di atleti di spicco, ma che tiene conto anche delle infrastrutture dedicate allo sport, dell’impatto economico generato da tali attività e del tessuto sociale della, sempre più coinvolto nelle pratiche sportive a livello amatoriale e professionale. A fare la differenza perè stata senza dubbio l'Atalanta, la quale ha brillato non solo in campionato, ma anche in ambito internazionale, raggiungendo la finale di Coppa Italia endo la vittoria in Europa League.