Atc gli stipendi arrivano a rate Sindacati furenti | Fatto grave

Alcuni dipendenti oggi riceveranno meno di quanto gli spetta, e dovranno aspettare la fine del mese per veder accreditato in banca il resto delloo. Altri, invece, riceveranno di più, e nella prossima busta paga – quella di febbraio – dovranno restituirlo. Accade in Atc, dove è caos anche nel pagamento delle retribuzioni, con iancora in trincea e pronti a mettere nel mirino il management aziendale. Le organizzazioni sindacali di categoria già da tempo stavano monitorando la situazione, tanto che con una nota interna lo scorso 20 gennaio avevano paventato il rischio di ritardi nella regolare emissione delle buste paga. Un pericolo che è diventato certezza con la pubblicazione, da parte dell’azienda, di un avviso al personale, nel quale la stessa azienda, nell’annunciare l’accreditamento deglicon valuta 27 gennaio (oggi), ha contestualmente comunicato che l’emissione dei cedolini avverrà solo mercoledì 29 gennaio.