Ilfattoquotidiano.it - Accordo Israele-Hamas sull’ostaggio Yehud: sarà libera giovedì. In 200mila verso il Nord di Gaza: “Vittoria contro i piani di sfollamento”

Oltresfollati, un fiume di gente che cammina sulle spiagge e tra le macerie di città che non esistono più. È l’immagine post-apocalittica che arriva dadopo cheha dato l’ok alla riapertura del corridoio Netzarim e, quindi, al fluire di personeildella Striscia, in cerca di ciò che resta delle loro case. Ma la notizia del viaisraeliano ha anche un’importanza diplomatica: era questa la carta di scambio conaffinché si arrivasse a unper lazione dell’ostaggio Arbel, prevista persecondo il nuovotra le parti.I posti di blocco per le auto sono stati aperti alle 9 locali, due ore dopo la riapertura degli attraversamenti pedonali. Il governo diha impiegato “più di 5.500” persone per “agevolare il ritorno degli sfollati” aCity e nel