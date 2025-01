Zonawrestling.net - ZSJ: “Per Forbidden Door Ospreay è un’opzione fantastica, ma vorrei altro”

è ormai uno degli appuntamenti fissi per il mondo del wrestling: l’evento estivo che vede affrontarsi wrestler provenienti dalla AEW e dalla NJPW negli ultimi tre anni ci ha regalato match da sogno e grandissima qualità sul ring. Quest’anno l’evento si terrà a Londra per la prima volta, il 24 agosto prossimo, e sicuramente tra i volti di punta ci saranno due dei wrestler più importanti per la scena britannica: Zack Sabre Jr. per la NJPW e Willper la AEW. Ma può essere che si troveranno uno contro l’sul ring?“Un’idea, ma voglio gente nuova”Intervistato dal sito ufficiale della NJPW, è stato proprio Zack Sabre Jr. a valutare possibili avversari per l’evento di quest’estate. L’attuale campione IWGP Heavyweight ha ammesso che uno scontro con Will sarebbe perfetto, visto che ci troviamo nel Regno Unito, ma al tempo stesso ha espresso il desiderio di salire sul ring con wrestler che non ha ancora avuto modo di sfidare in questi anni.