Oasport.it - Volley femminile, Talmassons batte Pinerolo e incendia la lotta salvezza

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-0 (25-13; 29-27; 25-21) nell’anticipo della ventesima giornata della Serie A1 di. La neopromossa si è imposta di fronte al proprio pubblico in un fondamentale scontroe ha conquistato il terzo successo stagionale, agganciando Roma al penultimo posto a quota 13 punti e portandosi a una lunghezza di distacco da Firenze, Perugia e Cuneo.Laper evitare le ultime due posizioni che retrocedono in Serie A2 si è accesa più che mai e le friulane si sono ributtate nella mischia. Secondo stop consecutivo per le piemontesi, che restano in nona posizione a quota 21 punti. Le padrone di casa hanno dominato il primo set e hanno preso margine nel secondo parziale, hanno subito l’aggancio sul 22-22 e 24-24 dopo aver mancato due set-point e poi hanno avuto la meglio ai vantaggi prima di un terzo parziale dove hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco.