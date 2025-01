Ilfattoquotidiano.it - “Sono salita sulla mia bilancia, ho raggiunto il mio obiettivo per la perdita del peso. Non vedevo questi numeri dal 2014!”: Lizzo esulta sui social

, la pluripremiata cantante statunitense e simbolo della body positivity,suiper averil suo “didi”. In un post su Instagram ha condiviso due scatti in cui si mostra fiera dei risultati: “Oggi quandomia, hoil miodidi. Nonquesto numero dal. È tempo di nuovi obiettivi!“.“Che questo possa essere un esempio per far capire che puoi fare tutto ciò che ti metti in testa”, ha spiegato. La cantante ha condiviso le sue statistiche specifichedi. Il grafico mostra che hail suoe ha abbassato il suo indice di massa corporea (BMI) di 10.5. Ha anche perso il 16% del grasso, da quando ha iniziato il suo percorso nel gennaio 2024.è sempre stata sincera coi suoi fan e con i media in merito al suoe ha condiviso il suo percorso passo dopo passo.