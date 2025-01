Ilgiorno.it - Simula il furto della macchina per avere i soldi dell’assicurazione

Voleva intascare icosì hato ilsua vettura. Ma non aveva fatto i calcoli con le telecamere e i carabinieri. Era lo scorso lunedì quando in caserma a Crema si è presentato un 52enne. L’uomo ha riferito di aver lasciato l’auto in parcheggio con le chiavi nel cruscotto e quando era tornato, l’auto non c’era più. Stilata la denuncia di, il 52enne se ne era andato, ma i carabinieri, che conoscevano questa persona, già pregiudicata, hanno cominciato le ricerche e venerdì nella mattinata hanno trovato l’auto nel parcheggiostazione di Castelleone. Di più perché analizzando i filmatistazione, i militari hanno visto che l’auto è arrivata ed è stata abbandonata da chi aveva denunciato il. Sono scattate le ricerche del 52enne che è stato trovato in Crema.