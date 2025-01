Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Carrarese Under 17: Malfatti monumentale, Amadio prezioso e Durmisi letale – VOTI

di Fabio Zaccaria17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2024/25Huli 6 – Errore sul gol ospite, rallenta l’uscita e Liberali ringrazia. Si riscatta con una gran parata a fine prima frazione che nega il bis alla. 72? Anfossi svVitrotti 6,5 – Buona prestazione, bravo in marcatura e in impostazione, punto di riferimento della squadra.Gecaj 6,5 – Sovrapposizioni continue sulla sinistra, una spina nel fianco sulla fascia. Prova anche in più di un’occasione l’assolo e la conclusione ma senza trovare troppa fortuna.