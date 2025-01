Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre e mia sorella mi prelevarono da scuola per il provino di Veline. Io e mio marito pronti per diventare genitori”: Fatima Trotta a “Verissimo”

Forse non tutti lo sanno ma l’attricea soli 17 anni ha partecipato al concorso tv “” di Canale 5, che selezionava appunto la bionda e la mora di “Striscia la Notizia”. “Frequentavo il liceo e durante una lezione la professoressa mi disse che miaera venuta a prendermi. – ha confessato a– Miae miami aspettavano parcheggiate in doppia fila e mi dissero che quel giorno io avrei fatto ilper. Mi hanno letteralmente rapita dae mi sono cambiata in auto nel parcheggio. Avevano pensato a tutto dai tacchi ai trucchi fino alla gonna per l’esibizione”.L’attrice ha poi parlato del suo amore con ilLuigi De Falco, con cui è sposata da nove anni. “Ci eravamo entrambi appena lasciati con i rispettivi fidanzati, – ha ricordato – una volta dietro le quinte l’ho guardato e ho detto: ‘Sei proprio una persona per bene.