Liberoquotidiano.it - "Mi sento piccola...": Annalisa crolla in lacrime, una storia pazzesca dalla De Filippi

La terza puntata di C'è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria Desu Canale 5, si è aperta con unatoccante, che ha visto protagoniste Alessandra e Marika, due ragazze desiderose di sostenere Laura e Alberto, i genitori della loro migliore amica Melania, scomparsa tragicamente a soli 24 anni. Per farlo, hanno deciso di coinvolgere, cantante molto amata sia da Melania che dai suoi genitori. Il tutto è avvenuto nella puntata di sabato 25 gennaio. Durante il toccanteracconto, tra ricordi e, le ragazze hanno ringraziato Laura e Alberto per la forza dimostrata: "Ci siete stati voi a consolare noi, quando avremmo dovuto essere noi a farlo", hanno detto emozionate. La conduttrice, accanto a Laura in, ha cercato di rassicurarla: "Ora sentirai tante parole su tua figlia, ma devi pensare che sono parole d'amore".