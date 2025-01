Chiccheinformatiche.com - Lil Miquela: l’influencer virtuale che spopola su Instagram, chi l’ha creata?

Lil, conosciuta anche comeSousa, è una delle figure più affascinanti e controverse del panorama digitale. Con milioni di follower su, questa influencerha attirato l’attenzione di brand, media e pubblico grazie al suo stile, alla sua estetica futuristica e alla capacità di mescolare realtà e finzione in maniera unica.Chi ha creato Lil?Dietro la creazione di Lilc’è Brud, un’azienda statunitense specializzata in robotica, intelligenza artificiale e storytelling digitale. Brud è un collettivo di creativi e sviluppatori con sede a Los Angeles, che si è posto l’obiettivo di ridefinire il rapporto tra esseri umani e tecnologia. Lilè nata nel 2016 come progetto sperimentale e si è rapidamente evoluta in un fenomeno globale.La sua estetica, un perfetto equilibrio tra grafica digitale e umanità, è frutto di un lavoro minuzioso di design 3D e programmazione.