La proposta di Trump per ripulire Gaza | Rifugiati in Egitto e Giordania L’irritazione di Hamas | Il suo piano fallirà – L’audio

Donaldsi è insediato da meno di una settimana alla Casa Bianca e dopo aver firmato svariati ordini esecutivi, di impatto come l’uscita dalla Organizzazione mondiale della sanità degli Usa e il rafforzamento dei controlli al confine con il Messico, a quelli più curiosi, l’irruenza del presidente si è poi sfogata sugli esteri. Prima l’auspicio della fine del conflitto in Ucraina, poi le minacce a Panama, Canada e Danimarca per prendersi la Groenlandia. Ora ladirompente, senza alcun ammorbidimento diplomatico né rispetto dei canali tradizionali su questioni che hanno solitamente tempi compassati e liturgie da rispettare. Prima tra tutte, il coinvolgimento delle parti in causa. «Vorrei che l’prendesse delle persone e vorrei che laprendesse delle persone. Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noimo tutto», ha dettodall’Air Force One.