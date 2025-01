Metropolitanmagazine.it - Donald Trump sta valutando un piano per “ripulire” Gaza con l’aiuto di Egitto e Giordania

Il presidente degli Stati Unitistaunper “, con i palestinesi innel tentativo di favorire la pace in Medio Oriente. “Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noi ripuliamo tutto”, ha dettoai giornalisti, dicendo che la mossa potrebbe essere “temporanea” o anche “a lungo termine”.“Molte cose che erano state ordinate e pagate da Israele, ma che non sono state spedite da Biden, sono ora in arrivo!”., sulla piattaforma Truth Socia,l sembra confermare le indiscrezioni dei media secondo cui la sua amministrazione avrebbe sbloccato la consegna a Israele di 1.800 bombe da 2mila libbre, consegna sospesa l’anno scorso da Joe Biden perché l’esercito israeliano stava pensando a un’offensiva su più larga scala su Rafah, nella Striscia dimeridionale.