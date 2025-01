Thesocialpost.it - Arriva la norma “anti-Report”. La decisione della Rai su Ranucci

Leggi su Thesocialpost.it

In Rai si parla di «ritorno allalità», ma la recente circolare emanata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che stabilisce che ogni programma debba avere un capostruttura dedicato e che questa funzione non possa essere assegnata al conduttore stesso, ha già suscitato polemiche. Infatti, è stata etichettata come», poiché tra i conduttori privi di questa figura di supervisione figura anche l’autore di, attualmente vicedirettore.Il sindacato Usigrai ha sollevato la questione, senza menzionare esplicitamente, in un comunicato molto critico, dove ha informato riguardo alla circolare che prevede la nomina di commissari per i programmi giornalistici di alcuni dei più seguititv pubblica. Secondo il sindacato, il documento indica che «il controllo editoriale sui programmi non sarà più nelle mani dei direttori di genere o dei conduttori, ma sarà affidato a delle imprecisate “strutture editoriali”».