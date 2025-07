Sindacati ripresa trattativa con Unionmeccanica-Confapi

Oggi a Roma si è riaccesa la speranza di un accordo tra sindacati e Unionmeccanica-Confapi. Dopo mesi di attesa, il confronto tra i vertici dell’industria meccanica e le rappresentanze sindacali ha segnato una svolta promettente per il rinnovo contrattuale scaduto a dicembre. Una ripresa negoziale che potrebbe essere il punto di partenza per una collaborazione più solida e duratura, con benefici concreti per lavoratori e aziende.

Nella giornata di oggi, mercoledì 2 luglio, si è svolto a Roma un incontro tra il presidente di Unionmeccanica-Confapi, Lorenzo Giotti e il vice presidente, Antonio Casano e i segretari generali di Fim, Fiom, Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, insieme ai responsabili degli uffici sindacali. L'incontro è servito per riprendere il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale Unionmeccanica-Confapi, scaduto a dicembre dello scorso anno. Lo si apprende da una nota dei sindacati dei metalmeccanici. La trattativa, iniziata lo scorso dicembre, è proseguita fino al 17 marzo, giorno in cui è stata interrotta per le insufficienti risposte aziendali da parte di Unionmeccanica-Confapi rispetto alle richieste contenute nella piattaforma sindacale di Fim, Fiom, Uilm.

