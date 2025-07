Ucraina dopo stop Usa a missili per Kiev Cremlino plaude | Fine del conflitto più vicina

La svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe segnare un nuovo capitolo nella risoluzione del conflitto con la Russia. Dopo l'annuncio dello stop americano alla consegna di alcuni missili a Kiev, il Cremlino ha espresso ottimismo, vedendo questa decisione come un passo verso la fine dell'operazione militare speciale. È un momento cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e avvicinare la pace tanto desiderata.

(Adnkronos) – Fornire meno armi all'Ucraina avvicina la fine della guerra con la Russia. Questa la reazione del Cremlino all'annuncio dello stop alla consegna di alcuni tipi di armi a Kiev da parte americana. "Meno armi fornite all'Ucraina, più vicina la fine dell'operazione militare speciale", ha dichiarato alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

