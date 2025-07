‘Facciamo chiarezza’ | il Ministero dell’Istruzione apre una nuova sezione per informare e dialogare con cittadini e scuole

Il Ministero dell'Istruzione lancia “Facciamo chiarezza”, un nuovo spazio digitale pensato per dialogare con cittadini e scuole. Obiettivo? sfatare miti, combattere la disinformazione e fornire informazioni ufficiali e aggiornate sui temi più caldi del mondo scolastico. Un’iniziativa che promette trasparenza e confronto diretto, contribuendo a creare un ambiente educativo più chiaro e consapevole. Scopriamo insieme come questa piattaforma apre un nuovo capitolo nel dialogo pubblico sull’istruzione.

Con l'obiettivo di contrastare disinformazione, falsi miti e interpretazioni distorte sulle tematiche scolastiche, "Facciamo chiarezza" è la nuova iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che si traduce in una sezione dedicata sul sito istituzionale. Uno spazio pensato per offrire risposte ufficiali, dati aggiornati e chiarimenti sui temi più discussi in ambito educativo