Svizzera-Islanda femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un emozionante scontro di calcio femminile! Allo Stadion Wankdorf di Berna, la Svizzera affronta l’Islanda in una partita imperdibile della fase a gironi degli Europei 2025. Scopri orario, dove guardarla e le probabili formazioni, per non perderti neanche un istante di questa sfida ricca di suspense e talento. Resta con noi per tutte le ultime novità e dettagli su come seguire questa appassionante partita.

Allo Stadion Wankdorf va in scena la sfida tra Svizzera-Islanda femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadion Wankdorf di Berna, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più interessanti della seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Svizzera-Islanda femminile. Le probabili formazioni SVIZZERA (3-5-2): Herzog; Calligaris, Stierli, Buhler; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Svizzera-Islanda femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

