14 Paesi Ue ' Coesione abbia robusto budget dedicato'

In un momento cruciale per il futuro dell'Unione Europea, 14 paesi membri sottolineano l'importanza di un budget di coesione robusto e mirato. Solo attraverso allocazioni regionali adeguate, che riflettano i diversi livelli di sviluppo, e una legislazione dedicata alle politiche di coesione, si può garantire un bilancio pluriennale capace di promuovere unità , competitività e convergenza durature tra le regioni europee. Questa proposta rappresenta un passo fondamentale verso un'Europa più equa e resiliente.

"Riteniamo che solo un budget robusto e distinto, basato su allocazioni regionali, che riflette i diversi livelli di sviluppo e che sia accompagnato da una legislazione dedicata alle politiche di Coesione può assicurare che il prossimo bilancio pluriennale porti a unità , competitività e convergenze di lungo termine tra le Regioni Ue ". E' quanto si legge in un non paper redatto da 14 Stati membri in vista della proposta della Commissione sul nuovo bilancio. Il testo è firmato da Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Slovacchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net