Cnn | Corea del Nord pronta a inviare altri 30 mila soldati a sostegno della Russia

La notizia scuote gli equilibri globali: secondo la CNN, la Corea del Nord si appresta a inviare altri 30 mila soldati per rafforzare il fronte in Ucraina a fianco della Russia. Un gesto che potrebbe intensificare ulteriormente il conflitto e alterare gli scenari geopolitici. Ma cosa comporterà questa mossa in un contesto già così complesso? Gli sviluppi sono ancora da scoprire.

La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle truppe impegnate a combattere per la Russia lungo la linea del fronte con l' Ucraina, inviando altri 25-30 mila soldati a sostegno di Mosca. Lo riporta la Cnn, citando una valutazione dell'intelligence di Kyiv. Pyongyang, che secondo stime occidentali ha perso 4 mila militari (tra morti e feriti) nei combattimenti contro l'esercito ucraino, a novembre avrebbe fornito a Mosca circa 11 mila soldati per respingere la controffensiva nella regione di Kursk. Le truppe, aggiunge la Cnn, potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mesi per poi essere dispiegate in breve tempo al fronte.

