Coppa Italia dei teatri la vittoria va al ‘ Verdi’ di Salerno

Nell’epoca in cui il teatro e la cultura erano al centro della vita civica, la Coppa Italia dei Teatri celebra la sua vittoria più recente: l’8216 Verdi’ di Salerno. Un evento che unisce passione, arte e tradizione, portando sul palcoscenico i talenti più straordinari. Come nel passato, quando Platone sottolineava l’importanza di educare corpo e mente, anche oggi il teatro si conferma come strumento di crescita e identità. La vittoria? È solo l’inizio di un nuovo capitolo.

Tempo di lettura: 5 minuti In un Ginnasio ateniese, Platone confidava ai discepoli le ansie e gli abissi di quel suo viaggio incredibile e appassionato verso il mondo sublime dell' Idea, indicando loro i tratti salienti dell'educazione dell'Uomo d'oro: "Or con la ginnastica e la musica, a quanto prima dicemmo, noi li educavamo". E i discepoli potevano ammirargli le grandi spalle di atleta coronato ad Olimpia. Un binomio inscindibile quello di Musica e Sport, proveniente dall'epoca classica e giunto nei tempi moderni, ad essere assoluto protagonista nel pattinaggio artistico sia su ghiaccio che a rotelle, nella ginnastica ritmica, nell' esercizio a corpo libero dell'artistica, nel nuoto sincronizzato, nel dressage.

