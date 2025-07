Bonny atteso in sede per l’ultima volta! Poi l’ufficialità con l’Inter – Sky

L'Inter si appresta a dare il benvenuto al suo primo grande acquisto del nuovo ciclo, con l’attaccante classe 2003 Ange-Yoan Bonny pronto a firmare il contratto e diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo aver completato le ultime formalità burocratiche, l’annuncio ufficiale arriverà in serata, segnando l’inizio di una nuova era per i meneghini. Bonny, quindi, si prepara a scrivere il suo futuro con l’Inter.

L’Inter è pronta a ufficializzare il primo rinforzo del nuovo ciclo. Bonny, attaccante classe 2003 in arrivo dal Parma, è atteso in giornata presso la sede nerazzurra per completare gli ultimi dettagli burocratici e apporre la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni. SECONDA E ULTIMA VOLTA – L’ annuncio ufficiale del club è atteso in serata, a conferma di un’operazione ormai chiusa da giorni. Ange-Yoan Bonny ha già svolto ieri la prima parte dell’iter, comprese le visite mediche, ed è atteso oggi in sede per completare la documentazione e incontrare i dirigenti, rientrati all’alba da Malpensa dopo la deludente spedizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny atteso in sede, per l’ultima volta! Poi l’ufficialità con l’Inter – Sky

In questa notizia si parla di: inter - bonny - atteso - sede

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

? BONNY VOLA DALL'INTER! Ci siamo per #Bonny all'#Inter: in tarda serata è atteso il suo arrivo all'aeroporto Linate di Milano, domani le visite mediche all’Humanitas. L’idea del club nerazzurro, in caso di passaggio del turno, è quella di portarlo negli Vai su X

? BONNY VOLA DALL'INTER! Ci siamo per #Bonny all'#Inter: in tarda serata è atteso il suo arrivo all'aeroporto Linate di Milano, domani le visite mediche all’Humanitas. L’idea del club nerazzurro, in caso di passaggio del turno, è quella di portarlo negli Vai su Facebook

Inter, Bonny questa sera atteso a Milano. Domani le visite mediche; Calciomercato, trattative e rumors di oggi: per Bonny visite con l'Inter in settimana; Inter, è fatta per Bonny: l’attaccante, accostato al Napoli, è atteso a Milano – Sky.

Inter, Bonny è atteso in sede per la firma - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Lo riporta video.sky.it

Inter, Bonny è arrivato in sede per le firme - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Da video.sky.it