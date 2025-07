Non è ancora ufficiale ma da tempo si mormora di un possibile spin-off della serie ambientato negli Stati Uniti

Il mondo di "Squid Game" sta per espandersi oltre i confini della serie originale, con voci di un possibile spin-off ambientato negli Stati Uniti. Mentre la terza stagione su Netflix si avvicina, gli appassionati si interrogano su cosa riserverĂ il futuro dei personaggi e se questa nuova avventura possa aprire una nuova, intrigante fase. Scopriamo insieme tutte le ultime novitĂ e i dettagli che potrebbero cambiare il destino dello show.

Con l'arrivo della terza stagione su Netflix dal 27 giugno Squid Game è arrivato alla fine. Gli episodi conclusivi forniscono un'idea del destino dei personaggi principali, gettando allo stesso tempo le basi per un'eventuale continuazione, come parrebbe suggerire un sorprendente cameo nella scena finale. Ecco tutti i dettagli e le prospettive, che ovviamente contengono sostanziali SPOILER. "Squid Game" ultimo capitolo, terza stagione dal 27 giugno su Netflix