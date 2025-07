Medioriente | ministro Giustizia Israele è ora di annettere Cisgiordania

In un contesto di tensioni crescenti nel Medioriente, il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin entra in scena annunciando che è giunto il momento di annettere la Cisgiordania. Durante un incontro con il leader dei coloni Yossi Dagan, Levin ha sottolineato come questa possa rappresentare un'opportunità storica da non lasciarsi sfuggire. La questione si fa sempre più complessa e delicata, aprendo scenari di grande impatto sulla regione e oltre.

Milano, 2 lug. (LaPresse) – Il ministro della Giustizia di Israele, Yariv Levin, ha dichiarato che è giunto il momento di annettere la Cisgiordania. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che ha fatto la dichiarazione durante un incontro con il leader dei coloni Yossi Dagan. “Penso che questo periodo, al di là delle questioni attuali, sia un momento di opportunità storica che non dobbiamo perdere”, ha detto in riferimento all’annessione della Cisgiordania. “È giunto il momento della sovranità, il momento di applicare la sovranità. La mia posizione su questo tema è ferma e chiara”, ha detto. Secondo Levin, la questione deve essere “in cima alla lista delle priorità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: ministro Giustizia Israele, è ora di annettere Cisgiordania

In questa notizia si parla di: cisgiordania - ministro - giustizia - israele

Israele, il ministro Katz: “Costruiremo lo Stato ebraico israeliano in Cisgiordania” - Il ministro israeliano Katz annuncia una svolta storica: "Costruiremo lo stato ebraico in Cisgiordania".

Le parole di Majed al-Ansari in un'intervista rilasciata all'Afp. E intanto il ministro della difesa Katz condanna l'aggressione dei coloni contro l'Idf in Cisgiordania Vai su Facebook

Trump: “Israele accetta una tregua di 60 giorni”. La condizione di Hamas: “La fine della guerra” - Hamas pronta a ogni iniziativa che ponga fine alla guerra; Medio Oriente, il ministro della Giustizia israeliano: È giunto il momento di annettere la Cisgiordania; Medioriente: ministro Giustizia Israele, è ora di annettere Cisgiordania - LaPresse.

Medioriente: ministro Giustizia Israele, è ora di annettere Cisgiordania - Il ministro della Giustizia di Israele, Yariv Levin, ha dichiarato che è giunto il momento di annettere la Cisgiordania. Lo riporta lapresse.it

Israele sul piede di pace? «È ora di annettere la Cisgiordania» - Non è il solo segnale "rassicurante": l'ultradestra vorrebbe affossare l'accordo di pace per Gaza voluto da Trump. Da tio.ch