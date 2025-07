Atletica Erika Saraceni torna in gara dopo l’exploit agli Europei a squadre Fastidio per Sioli Valensin a Grosseto

Dopo aver conquistato il cuore degli appassionati europei con il suo exploit agli Europei a squadre, Erika Saraceni torna in pista per dimostrare ancora tutto il suo talento. La promettente atleta italiana, con un salto da 14.08 metri, si prepara a scrivere nuove pagine di successi, sfidando le avversarie e alimentando la sua già brillante carriera. Un ritorno atteso che promette scintille e grandi emozioni, pronto a scuotere il mondo dell’atletica.

Erika Saraceni è stata tra le luci più luminose dell’Italia in occasione del trionfo agli Europei a squadre, disputando una gara grintosa nel salto triplo e rendendosi protagonista di una serie in crescendo, culminata con il balzo finale da 14.08 metri. La 19enne ha ritoccato di sette centimetri il proprio personale, ha migliorato il record nazionale under 20 e ha conquistato un pregevole terzo posto alla sua prima vera uscita internazionale tra le grandi, confermando di essere dotata di un grande talento e di avere di fronte a sé un futuro radioso. La portacolori della Bracco Atletica tornerà in scena nel weekend del 5-6 luglio, quando a Grosseto andranno in scena i Campionati Italiani juniores e promesse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Erika Saraceni torna in gara dopo l’exploit agli Europei a squadre. Fastidio per Sioli, Valensin a Grosseto

LIVE Atletica, Meeting Savona 2025 in DIRETTA: Erika Saraceni fa sognare nel triplo! Fabbri e Simonelli ok - Segui in diretta il Live Atletica Meeting Savona 2025, con emozionanti prestazioni di Erika Saraceni nel triplo, Fabbri e Simonelli protagonisti, oltre a aggiornamenti sulla gara dei 400 donne con le atlete di prima fascia.

FUEGO SARACENI: 14,08 RECORD ITALIANO U20 #ETCH2025 È nata una stella! La diciottenne Erika Saraceni al debutto in Nazionale è terza agli Europei a squadre di Madrid nel triplo con il primato italiano U20 all’ultimo salto (vento +0,1) Ph. Grana/FID Vai su Facebook

Europei, comanda l'Italia. I baby Sioli e Saraceni da applausi, Furlani terzo; Savona: Erika Saraceni in una nuova dimensione; Giovani a Metz, un sabato che guarda al futuro.

l talento di Saraceni cresce al Prino sotto la guida dell’imperiese Paolino - L’atleta azzurra ha appena conquistato il terzo posto agli Europei nel triplo. Si legge su ilsecoloxix.it

La promessa Erika Saraceni: "Non sono alta, ma le gambe lunghe mi aiutano. Per gli Europei di Roma è presto" - OA Sport - Soprattutto agli EYOF, il 28 luglio ho vinto la gara del triplo facendo il record italiano U18. Segnala oasport.it