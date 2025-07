ermanno scervino la campagna adv fw 25 26

Nel cuore di un interno apparentemente casual, ma ricco di attesa e significato, si svela la campagna Autunno-Inverno 2025/26 di Ermanno Scervino, con Natalia Vodianova. Mikael Jansson cattura più che un’immagine: un attimo di autentica spontaneità , dove lo sguardo diventa domanda e risposta. Natalia, senza interpretare ruoli, si mostra nella sua naturalezza, rivelando un’epifania di stile e emozione che lascerà il pubblico senza parole.

