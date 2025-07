Incendio in un terreno privato | distrutto un ettaro di vegetazione

In un gesto che ha scosso la comunità di Savignano Irpino, un incendio ha distrutto un ettaro di vegetazione privata in via Cristoforo Colombo. Le fiamme, ancora avvolte nel mistero sulle cause, hanno messo alla prova il senso di sicurezza dei residenti e le capacità di intervento delle autorità locali. I militari dei Carabinieri sono già mobilitati per fare luce sull'accaduto, mentre i cittadini sperano in una pronta soluzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Savignano Irpino, in provincia di Avellino, si è registrato un incendio che ha coinvolto un terreno di proprietà privata situato in via Cristoforo Colombo. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno interessato un’area di circa un ettaro, destando preoccupazione tra i residenti della zona. L’allarme è stato immediatamente raccolto dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, che si sono recati sul posto per coordinare le operazioni di messa in sicurezza e supportare le squadre di intervento. Sul luogo dell’incendio sono prontamente giunti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, una squadra della Comunità Montana dell’Ufita con sede ad Ariano Irpino e i volontari della Protezione Civile di Savignano Irpino, che hanno lavorato con grande tempestività e sinergia per contenere e spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in un terreno privato: distrutto un ettaro di vegetazione

