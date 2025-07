Perché le partite a Wimbledon sono in ritardo? Programma stravolto si attende per Paolini e Bolelli Vavassori

Il maltempo ha temporaneamente fermato l’azione a Wimbledon, causando ritardi e un programma stravolto per la giornata di oggi. Le condizioni meteorologiche avverse hanno imposto un rinvio delle partite, tra cui quelle di Paolini, Bolelli e Vavassori, con un nuovo inizio previsto non prima delle 13.45. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti, perché il torneo più prestigioso del tennis continua a sorprendere anche sotto la pioggia.

AGGIORNAMENTO ORE 13.20. Non si inizierà prima delle ore 13.45, gli organizzatori continuano a fare slittare il programma. —- Una pioggia fitta si è abbattuta su Wimbledon, dove oggi è prevista la terza giornata del terzo Slam della stagione. Il maltempo ha fatto capolino nel quartiere di Londra che ospita uno degli eventi tennistici più iconici e sta chiaramente condizionando lo svolgimento degli incontri secondo il programma preannunciato alla vigilia. L’acquazzone di entità rilevante e che sembra potersi prolungare per diverse ore sta impedendo il regolare inizio della sessione odierna, previsto alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché le partite a Wimbledon sono in ritardo? Programma stravolto, si attende per Paolini e Bolelli/Vavassori

