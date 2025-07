Stop all’acqua per ore | lavori in corso disagi in arrivo ad Avellino

Attenzione, cittadini di Avellino: mercoledì 3 luglio un'interruzione temporanea dell'acqua è prevista dalle 9:00 alle 15:45 a causa di lavori di manutenzione elettrica da parte di e-distribuzione. La società Alto Calore Servizi ha già avvisato le autorità e i residenti delle zone interessate. Preparatevi a questo disservizio e pianificate di conseguenza, perché la vostra comodità è la nostra priorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto La società Alto Calore Servizi ha comunicato al Comune di Avellino un'interruzione temporanea del servizio idrico prevista per mercoledì 3 luglio, a causa di lavori programmati da e-distribuzione per la manutenzione degli impianti elettric i. L'intervento comporterà un blocco dell'erogazione dell'acqua dalle ore 9:00 alle ore 15:45, che interesserà alcune aree specifiche della città. Le zone coinvolte saranno: Località Pennini. Località Cappuccini. Frazione Picarelli. Villa dei Pini.

