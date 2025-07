Castelli ' il 30 ottobre riapre basilica Norcia'

Il 30 ottobre segna un momento di rinascita per Norcia: la basilica, simbolo di resilienza e fede, riaprirà al pubblico dopo anni di attesa. Guido Castelli, commissario alla Ricostruzione, ha annunciato il completamento dei lavori, sottolineando come questa data rappresenti un importante traguardo nel cammino di ricostruzione post sisma 2016. Una nuova tappa di speranza e rinascita per la comunità, che ora può guardare al futuro con entusiasmo e orgoglio.

"Il 30 ottobre riapriremo la basilica di Norcia: sarà completato il lavoro. Ricordiamo tutti che era rimasta solo la facciata". Lo ha detto il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli nel corso della conferenza stampa sull'avanzamento dei lavori post sisma 2016. "La parte strutturale è già terminata, ora stiamo lavorando sugli arredi interni. Il 30 ottobre è una data simbolica, mi sembra un bel modo per celebrare il nono anno. Grazie anche al concorso dei privati andrà così: il 30 ottobre ci vedremo a Norcia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Castelli, 'il 30 ottobre riapre basilica Norcia'

In questa notizia si parla di: ottobre - norcia - castelli - basilica

«Il 30 ottobre riapre la basilica di San Benedetto a Norcia»; Castelli, 'il 30 ottobre riapre basilica Norcia'; Sisma 2016, a ottobre record della ricostruzione privata: 168,5 milioni erogati -.

Castelli, con tetto Basilica Norcia concreto passo avanti - "Finalmente la copertura della Basilica di Norcia sarà completata, quindi abbiamo liberato l'edificio dall'ordito di tubi innocenti che la avvolgevano. Riporta ansa.it

Terremoto Centro Italia: Castelli (commissario), “a Norcia si completa la copertura del tetto della basilica”. Mons. Boccardo il 30 ottobre benedirà le nuove ... - AgenSIR - Questo luogo è il simbolo del sisma del 30 ottobre, quando della Basilica rimase in piedi solo la facciata”. agensir.it scrive