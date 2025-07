Cerimonie in rosa salmone | il look di Mary di Danimarca

Il rosa salmone conquista anche i cuori delle royal, come dimostra Mary di Danimarca in occasione del 25º anniversario del ponte Øresund. Questa nuance sofisticata e versatile si rivela perfetta per le cerimonie estive, capace di esaltare sia look minimal che romantici. Un esempio di eleganza senza tempo che ispira tutte noi a scegliere il tono giusto per ogni evento speciale. E tu, sei pronta a sfoggiare il rosa salmone?

Il rosa salmone si conferma tra le nuance adatte per le cerimonie estive. Questa tonalità, delicata ma d’impatto, si adatta sia a look minimal che romantici. Parola di Mary di Danimarca. In occasione del 25º anniversario del ponte Øresund, che unisce Svezia e Danimarca, la reale ha indossato un tailleur di Scanlan Theodore con blusa, blazer monopetto e pantaloni ampi a vita alta. La mise è stata completata da pump in suede di Jimmy Choo, occhiali da sole firmati Ray-Ban e orecchini di Dulong Fine Jewelry. La mise è stata completata da pump in suede di Jimmy Choo, occhiali da sole firmati Ray-Ban e orecchini di Dulong Fine Jewelry. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cerimonie in rosa salmone: il look di Mary di Danimarca

