Pupo | Ho giocato a poker con Morandi per otto ore di fila Ho spennato tutti anche Ramazzotti e Ruggieri

Pupo svela un lato inedito: la sua passione sfrenata per il poker, che lo ha portato a trascorrere notti intense con amici come Morandi, Ramazzotti e Ruggieri. In un'intervista recente, il cantante ha confessato di aver perso milioni di lire a causa dell’ossessione per il gioco d’azzardo, lasciando trasparire un lato più vulnerabile e umano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile rivelazione.

