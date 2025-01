Ilfattoquotidiano.it - Uto Ughi: “Il mio barboncino è morto avvelenato. Tra le grandi sofferenze della mia vita. Quella notte suonai per ore la marcia funebre di Chopin e Beethoven”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il celebre violinista Uto, oggi 81enne, ha suonato con le piu? prestigiose orchestre sinfoniche diretto da Maestri come Chung, Giulini, Rostropovich, Mehta e Maazel. Stamattina il Maestro si è esibito in un concerto in Vaticano per il Giubileo. In una intervista a Il CorriereSera ha confessato: “Il violino per me? A volte una gran rottura di scatole, se non riesco a suonarlo perfettamente. Altre volte invece avverto l’euforia di una grande conquista. La musica per fortuna non contiene una sola emozione: c’e? allegria, tenerezza, dramma. O estasi, come quando mi trovo davanti a una suite di Bach”.Ma lo strumento enon si staccano mai, nemmeno in viaggio: “Una volta in America la compagnia aerea mi disse che avrei dovuto metterlo nella stiva. Ho preferito affittare un’auto e guidare per 400 chilometri.