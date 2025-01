Ilrestodelcarlino.it - Una doppietta editoriale dello scrittore Giorgio Buda

, originario di Savignano sul Rubicone e residente a Gambettola, pensionato, dedica il suo tempo alla scrittura e alla pittura. In questi giorni ha pubblicato in contemporanea addirittura due libri: "Lacrime pesanti" e "Ironie e realtà". In precedenza ne aveva pubblicato, con notevole successo, un altro "Storia di uno struzzo umanizzato".parla delle sue due nuove opere: "Lacrime pesanti" tratta di un tema molto attuale che riguarda la sofferenza dei bambini nelle guerre in atto. Ogni pensiero è accompagnato da una illustrazione con disegni che delineano lo strazio della guerra. Invece "Ironie e realtà" riguarda argomenti ironici e reali del mondo contemporaneo, sempre accompagnati da disegni divertenti. I libri non sono in vendita in libreria, ma sui social e li presento ogni volta che organizzo mostre del mio hobby che riguarda la collezione di automodelli e dei miei quadri.