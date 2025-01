Metropolitanmagazine.it - The Blair Witch Project, un reboot 20 anni dopo per far rivivere l’originale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

26fa il mondo conosceva un capolavoro del genere horror come “The” di Daniel Myrick e Eduardo Sánchez che rivoluzionò il mondo cinematografico grazie ad una geniale operazione di marketing. Ora alcuni mesi fa è stato annunciato undi questo piccolo grande film che si ritroverà riproposto ad una generazione come la Z diversa da quella degli90? perché cresciuta in una società completamente segnata dall‘universo social. Un nuovo film che potrebbe per questo avere un impatto completamente amplificato rispetto al.The, il nuovocinematograficoThe, fonte 5motivi.it“Sono molto grato ad Adam e al team della Lionsgate per averci coinvolto. Sono un grande ammiratore di The, che ha portato il genere dell’horror documentaristico al pubblico mainstream ed è diventato un vero fenomeno culturale.