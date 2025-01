Iltempo.it - Panchine anti-senzatetto a Termini. Esplode la bufera contro Gualtieri a sinistra

Le nuove-clochard" realizzate in piazza dei Cinquecento non sono sfuggite a chi crede che la Capitale debba continuare a essere un grande "campeggio", un accampamento di, un eterno bivacco per stranieri e chiede che vengano rimosse. E crede anche che la città debba essere un "camping" ora, più che mai, con il Giubileo in corso. Poca importa, poi, se le tende siano montate all'esterno della stazione, principale scalo ferroviario, porta d'ingresso per pellegrini e turisti. Il rifacimento della piazza - realizzato da Fs con fondi giubilari - è stato inaugurato dal sindaco Roberto(in qualità di commissario straordinario per il Giubileo) il 14 gennaio scorso, così come le nuove sedute di marmo sopra le quali sono stati montati divisori in ferro proprio per evitare che i senzacasa le occupino di giorno e di notte trasformandole in letti.