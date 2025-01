Mi dovete credere Grande Fratello rivelazione choc di Amanda su Jessica Gli altri concorrenti a bocca aperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Caos totale aldopo il ripescaggio dei quattro ex: Helena Prestes,Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi. L’accoglienza da parte degli inquilini per i loro vecchi compagni non è stata particolarmente calorosa. Ad alcuni, infatti, non è piaciuta la decisione presa dalla produzione, considerandola un premio eccessivo. Al massimo erano stati concessi brevi soggiorni di qualche giorno. Questa volta, però, gli ex gieffini sono stati reintegrati a tutti gli effetti e, come gli, possono concorrere alla vittoria del montepremi finale.Dentro la casa, i “nuovi” arrivati sono osservati con un certo sospetto. Avendo trascorso diversi giorni fuori, hanno avuto l’opportunità di vedere ciò che si dice sul reality show e, soprattutto, di osservare dall’esterno i loro avversari.