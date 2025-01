Biccy.it - Litigata tra Scanu e Rettore a Ora o Mai Più: “Ti serve Amplifon!”

Leggi su Biccy.it

Rispetto alle prime due edizioni di Ora O Mai Più, quella attuale è certamente meno frizzate, ma per fortuna ci sono Valerioe Donatella, che ogni tanto animano le puntate. I due cantanti nel terzo appuntamento con Ora O Mai Più sono stati protagonisti di un botta e risposta infuocato, unadeliziosa. Tutto è cominciato perché in una clip Valerio ha detto di avere l’impressione di stare sulle scatole a qualcuno.Come voi non c’è nessuno #OraoMaiPiu#Valerio#RitaPavone@marcoliorni pic.twitter.com/f2xN1efx6t— OraomaipiuRai (@OraomaipiuRai) January 25, 2025Dopo essersi esibito con Rita Pavone,ha cercato di spiegarsi meglio:” Non volevo dire che sto antipatico alla giuria, ma che posso avere una faccia antipatica. Almeno questo è quello che ho capito leggendo certe critiche sui social“.