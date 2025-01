Inter-news.it - L’Inter Primavera stende il Genoa 4-0: doppietta per Topalovic

Dopo un primo tempo scoppiettante,ha chiuso i giochi con ilsin dall’inizio della seconda frazione. Al KONAMI Centre è finita 4-0 perche strappa tre punti preziosi e aggancia la Roma solo per qualche ora in testa alla classifica. VITTORIA – SI è chiuso con un rotorndo 4-0 la sfida trae il. I nerazzurri hanno dominato il match sin dal primo minuto. I ragazzi di Zanchetta hanno trovato il primo gol dopo appena sette minuti con una punizione magistrale di. Dopo altri sette minuti la stessa Inter ha trovato la via del raddoppio con Venturini che pescato da Mosconi non ha sbagliato l’appoggio in rete. Nel finale di primo tempo ci prova anche De Pieri con una rovesciata a mezza altezza che si spegne alto sopra la traversa.Inter-, poker nerazzurroTRIS – Rientrati dalla paus del primo tempo,non abbassa il ritmo e trova subito il gol del 3-0.