Iltempo.it - L'ex grillino ci riprova e lancia l'ennesima associazione per rifondare la sinistra

L'ex ministro e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, ci. Dopo essere rimasto fuori dal Parlamento alle elezioni del 2022 ora ha presentato la sua nuovapolitica «PrimaVera», al Salone delle Colonne, a Roma: «Oggi nasce un'politica che mette insieme persone, associazioni e comunità in tutti i settori, dalla salute all'imprenditoria al volontariato alla cultura, che nei loro territori fanno cose con successo, che sono idealmente di centro, ma che oggi non si riconoscono nei partiti che rappresentano il centro, che sono rimasti delusi e sono quelli che aumentano gli astensionisti. Oggi, infatti, l'opposizione ha un grande problema, ovvero non sa come vincere le prossime elezioni politiche e sono gli stessi elettori che non ci credono più.