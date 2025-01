Iodonna.it - L'attrice dal 30 gennaio è nel thriller erotico Babygirl, che le è già valso la Coppa Volpi a Venezia come miglior attrice. Un tema difficile, in cui dice di aver esplorato le "zone grigie" del consenso. E, grazie a una regia femminile, di aver "liberato una parte di se stessa"...

Cominciamo dall’inizio: era il 1993 e Nicole Kidman la chiamavano la signora Cruise. Era sposata da tre anni con Tom, la star più famosa del mondo, il ragazzo d’oro del cinema americano, e Jane Campion le aveva appena offerto il personaggio dell’ereditiera americana Isabel Archer in Ritratto di signora (dal romanzo di Henry James). La ricordo bene, nelle nostre prime interviste: la massa di riccioli dorati, la boccuccia da principessa di Perrault, composta, bon ton, vagamente distaccata, era già in grado di gestire la folla di giornalisti che la bombardava di domande. Nicole Kidman, l’incantevole abito floreale alla première di “” X Tutto sarebbe poi cambiato in gran fretta.