Ilfattoquotidiano.it - L’attacco tedesco a Jannik Sinner prima della finale degli Australian Open: “C’è l’ombra del doping, Zverev dovrebbe essere numero 1”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il fatto chesia inè una farsa“. Duro e scomposto attacco dalla Germania aalla vigilia2025, guarda caso contro il tennistaAlexander. In un articolo pubblicato sul sitoBild, tabloid non nuovo ad attacchi gratuiti contro l’Italia, l’autore Sebastian Kayser, inviato a Melbourne, scrive di un“travolto dallo scandalo” con “delche incombe sulla”. Un affronto clamoroso, che ovviamente fa riferimento al noto caso Clostebol, che sarebbe già chiuso se non ci fosse stato il ricorsoWada al Tas di Losanna.infatti è già stato scagionato dall’agenzia anti-del tennis (Itia), ma la Wada ha voluto appellarsi contro quella decisione (non lo ha fatto, stranamente, per il caso che riguarda la polacca Swiatek).